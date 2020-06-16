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ديني

أدب المحن موضوع الخطبة .. الأوقاف: مكي خطيبا للجمعة المقبلة بمسجد السيدة زينب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:14 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ أحمد دسوقي مكي مدير إدارة النشر بديوان عام الوزارة بأداء خطبة الجمعة القادمة 27 شوال 1441هـ الموافق 19 يونيو الجاري بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، وذلك في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

وخصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة عن: أدب المحن (الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق)، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للسادة الإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.

سائلين المولى عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.


كما نوهت الوزارة أن إقامة الجمعة القادمة قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله ) فقط . وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت عودة فتح بعض دور العبادة مطلع شهر يوليو المقبل ببعض المحافظات وسط إجراءات احترازية مشددة.

كما يعتزم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإعلان أول شهر يوليو المقبل عن خطة الدولة التنفيذية لإعادة فتح دور العبادة بشكل تدريجي.

يأتي ذلك في إطار تقييم وتطور موقف انتشار فيروس كورونا المستجد. 
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