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أخبار البلد

الأوقاف تشيد بدور موقع صدى البلد والمؤسسات الصحفية في نشر الفكر المستنير وترسيخ الوعي الصحيح

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أشاد المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف المصرية بالأداء المتميز لموقع صدى البلد الإخباري، في خدمة ونشر صحيح الدين وترسيخ الوعي الوطني.

وقال المركز الإعلامي بالأوقاف، في بيان، اليوم الثلاثاء- "أتوجه بكل الشكر والامتنان والتقدير لموقع صدى البلد الإخباري، على ما يقدمه في خدمة الملف الديني بمهنية ومصداقية عالية، لترسيخ الوعي الصحيح ومحاربة جماعات تزييفه، وهي الرسالة التي تؤديها وبقوة وزارة الأوقاف".

كما توجه المركز، في بيانه، بالشكر والتقدير لكل مسئولي الملف الديني بصحف ومواقع: صدى البلد والأخبار والأهرام والجمهورية واليوم السابع والوطن والدستور والوفد والمصري اليوم وروز اليوسف وفيتو والأسبوع والبوابة نيوز والشروق والفجر ومصراوي ومبتدا والمساء واللواء الإسلامي وعقيدتي، وكل من الأخبار المسائي والأهرام المسائي وصوت الأمة والمصور وأهل مصر والشارع ومستقبل وطن نيوز والدولة وأخبار مصر وموقع الإذاعة والتلفزيون ومراسل التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم ومراسلي القنوات الخاصة، وسائر الصحف والمواقع الداعمة لعمل الوزارة، وكل الإعلاميين الوطنيين الشرفاء الذين يدعمون وزارة الأوقاف في توصيل رسالتها لنشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة في الداخل والخارج.

وأعرب المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف عن تقديره للدور الوطني الكبير لكل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير ومحرري الشأن الديني بهذه المؤسسات الوطنية العريقة، مثمنا المهنية والمصداقية التي يتصف بها مسئولو ومحررو ملف الأوقاف؛ مما أسهم في إبراز الدور الذي تقوم به في خدمة الدعوة والمجتمع، وهو ما نعده جزءًا لا يتجزأ من نجاحات الوزارة وإنجازاتها، وهو ما يتطلب شكرًا واجبًا للجميع، مع اعتذارنا لأي صحيفة أو موقع سقط اسمه سهوا لا عن عمد منا.
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