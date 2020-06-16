متهربوش.. وائل جمعة يفتح النار على الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

وجه وائل جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الأهلي انتقادا حادا للأندية الرافضة لعودة استئناف الدوري الممتاز بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس بعودة النشاط الرياضي بعد توقف دام لـ 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.







وكتب وائل جمعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا :" صباح الخير ...الواحد بيستعجب من ردود الفعل علي تأكيد وزير الرياضة علي استكمال الموسم الكروي في مصر من ناس المفروض تتمناه يرجع ولكن نواياهم سيئة".





وأضاف: "ناس بتحارب علشان الكوره مترجعش ....ولا يمكن فيروس كورونا قبل يوليو ٢٠٢٠ هيكون مختلف عن كورونا بعد يوليو ٢٠٢٠ ".

