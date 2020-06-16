تعرف على استعدادات مطروح لامتحانات الثانوية الأزهرية

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الثلاثاء مع محمد حلمى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية لبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية التى تبدأ الأحد القادم 21 يونيه.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية أن الامتحانات يؤديها 523 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة فى 7 لجان وهى لجنة مرسى مطروح وسيوة والسلوم وبرانى والنجيلة والجفيرة والحمام .





وأضاف أن الأزهر الشريف سيدعم لجان الامتحان بمطروح بمستلزمات التعقيم من مطهرات وكمامات وكحول للطلاب والمراقبين وكذكلك التطهير العام للجان الامتحانات ، مع تكثيف جهود التطهير بجميع اللجان أيام الخميس والجمعه والسبت القادمين استعدادا لاستقبال الطلاب وأداء الامتحانات فى جو صحى أمن.









ووجه محافظ مطروح بالاستعدادات التامة مع التشديد على الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين ، بتكثيف جهود التطهير والتعقيم وكذلك توفير سيارة اسعاف مع التأمين من عناصر الشرطة بالتنسيق مع مديرية امن مطروح.





كما وجه محافظ مطروح الشكر لفضيلة الامام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر على جهود الازهر الشريف بمطروح ، مؤكدا على التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين خلال اداء الامتحانات.



