مدفوعة بعمليات الشراء.. البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء





وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 10955 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليصل إلى مستوى 1658 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 12501 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 4204 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 1313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.10% ليصل إلى مستوى 2081 نقطة.





وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 679 نقطة.

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.