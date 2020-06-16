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اقتصاد

مدفوعة بعمليات الشراء.. البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 10955 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليصل إلى مستوى 1658 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 12501 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 4204 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 1313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.10% ليصل إلى مستوى 2081 نقطة.

وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 679 نقطة.
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