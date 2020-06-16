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أخبار العالم

الحبة المعجزة .. رئيس الفلبين يزعم: تقتل كورونا وسأتولى توزيعها بنفسي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:08 م
رئيس الفلبين
رئيس الفلبين
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على صالح
تعهد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بتزويد مواطنيه بما اسماه بـ "الحبة المعجزة" التي ادعى انها تقتل فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة ما يقرب من 440 ألف شخص حول العالم. 

وخلال اجتماع مع فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالأمراض المعدية الناشئة، قال الرئيس الفلبيني البالغ من العمر 75 عامًا، إن الطريقة الوحيدة للقضاء على المرض هي التطعيم، مشيرا إلى دواء يقتل الفيروس.

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وقال رودريجو "الآن هناك حبة - آمل أن يكون ذلك صحيحًا - ربما يمكن أن يقتل الفيروس، هذا جيد، فعندما يصل ذلك، عندما يكون متاحًا بالفعل، سأوزعه على المواطنين، وسأشرف شخصيًا على التوزيع؛ لضمان حصول الجميع على نصيب عادل من الدواء والرعاية الطبية".

ولم يشرح الرئيس الفلبيني سبب رغبته في المشاركة شخصيا في توزيع اللقاح، غير ما اعلنه، لكن وسائل الإعلام في دولته افادت بأن تعليقه يشير إلى فضيحة جديدة تورط فيها مسؤولون اختلسوا أموالًا خصصتها الحكومة لدعم الشركات والأشخاص المحليين الذين فقدوا وظائفهم، خلال الجائحة.

وتحدث الرئيس الفلبيني مرارا وتكرارا عن ما يسمى بـ "لقاح الاكليل" في الأشهر الأخيرة. 

وأفادت وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي، أن دوتيرتي تلقى تأكيدات من الرئيس الصيني شي جين بينج بأن مانيلا ستمنح وضع الأولوية عندما تضع بكين علاجًا للمرض المعدي، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في مقاطعة هوبي. 

بالإضافة إلى ذلك، أفيد أن دوتيرتي وافق على توريد الأدوية والمنتجات الصيدلانية بأسعار معقولة بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
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