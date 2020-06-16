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تعليم

شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:58 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهورى

يبدأ ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال أيام وسط إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لوقاية الطلاب والطالبات والمعلمين من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا.


وفى إطار ذلك تفقد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة اليوم عددا من مدارس مدينة دمنهور لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة منها مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية التي تم تجهيز  21 لجنة بها باجمالى 288 طالبا، و مدرسة دمنهور الثانوية  بنات وبها 25 لجنة بعدد 350 طالبة وكذا مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات وبها 12 لجنة بعدد 162 طالبة.

و تفقد المحافظ ويرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم اللجان المقرر عقد الامتحانات بها بتلك المدارس وتاكد من تباعد المقاعد بمسافات كافية لتواجد عدد لا يزيد عن 14 طالبا بكل لجنة وتابع بوابات التعقيم التى تم توزيعها على لجان الامتحانات بواقع 2 بوابة تعقيم بكل لجنة وتم عمل تجربه عمليه للتأكد من انتظام وتشغيل تلك البوابات .

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ووجه المحافظ بتمركز 5 نقاط صيانة موزعة بمراكز المحافظة لمتابعة صيانة تلك البوابات بصفة مستمرة والتاكد من عملها بكامل كفاءتها مؤكدا على استمرار المتابعة والجولات التفقدية برئاسته ومن خلال لجان اخرى تم تشكيلها برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية لتسهيل الاجراءات ومتابعة اعمال النظافة والتعقيم بجوار المدارس التى ستشهد الامتحانات .

ووجه المحافظ بالتنسيق بين الامن والوحدات المحلية لمنع تواجد اى تجمعات لاهالى الطلاب والمواطنين بمحيط تلك اللجان مشددا على اتخاذ أقصى درجات الحمايه وكافه الاجراءات الاحترازيه والوقائية للحفاظ على ابنائنا الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات .

كما وجه بتوفير كافة وسائل الامان والهدوء والسلامة لهم  والمناخ الملائم لأداء الامتحانات ، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب .

وأكد المحافظ على وجود وسائل التهوية  اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وتوزع الكمامات عليهم ، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان .


ووجه اللواء آمنة جميع الوحدات المحلية بتكثيف اعمال النظافة وحملات التعقيم بجوار المدارس التى سيتم عقد لجان امتحانات بها  وبالشوارع المؤدية اليها مع رفع درجة الإستعداد القصوى تحسبًا لاي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وأكد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم والتواصل معها على مدار الساعة لحل اى مشكلة تطرأ على الفور.
  
   
يذكر ان عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالي بمحافظة البحيرة والتى ستنطلق الاحد 21 يونيو الجارى يبلغ 30 ألفا و876 طالبا موزعين على 120 لجنة على مستوى المحافظة وتم توزيع وتسليم عدد 240 بوابة تعقيم اليكترونية بواقع 2 بوابة لكل لجنة.

شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
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