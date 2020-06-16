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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:00 م
المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الانسان
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اماني نوار
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه ازاء الفيديو الذي نشر علي وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر تعذيب عشرات من العمال المصريين في ليبيا بمدينة ترهونة.

وطالب المجلس بعثة الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات التي ترتكب ضد العمال المصريين باعتبارها مخالفة القانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية مكافحة التعذيب والعمل علي تقديم مرتكبي هذه الجرائم الي العدالة حتي لايفلت مرتكبوها من العقاب .

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وسوف يعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع الجهات المعنية في مصر -وزارة الخارجية وزارة الهجرة -لضمان حماية حقوق المواطنين المصريين والعمل علي إعادتهم سالمين إلي وطنهم .
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