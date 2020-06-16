لأول مرة منذ 2008.. معيط النواب: العجز الخاص بالموازنة يبدأ في الانخفاض

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/2021، يكشف حجم الانجاز الذي تم في ملف السياسة المالية للدولة، فلأول مرة منذ 2008 يبدأ العجز الخاص بالموازنة بدأ في الانخفاض، مع الوضع في الاعتبار أن هذه المؤشرات تمت قبل جائحة كورونا.





وأضاف معيط، ردا علي هجوم تكتل 25-30 علي المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أنه لولا جائحة كورونا كانت نسبة الدين العام ستصل لـ83%، ومع ذلك رغم المؤشرات التي وضعتها الموازنة في ظل جائحة كورونا والتي من المتوقع أن يصل خلالها نسبة الدين العام لـ89% فالحكومة ستحقق قيمة قياسية.



