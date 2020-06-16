AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لأول مرة منذ 2008.. معيط النواب: العجز الخاص بالموازنة يبدأ في الانخفاض

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:46 م
وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/2021، يكشف حجم الانجاز الذي تم في ملف السياسة المالية للدولة، فلأول مرة منذ 2008 يبدأ العجز الخاص بالموازنة بدأ في الانخفاض، مع الوضع في الاعتبار أن هذه المؤشرات تمت قبل جائحة كورونا.

وأضاف معيط، ردا علي هجوم تكتل 25-30 علي المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أنه لولا جائحة كورونا كانت نسبة الدين العام ستصل لـ83%، ومع ذلك رغم المؤشرات التي وضعتها الموازنة في ظل جائحة كورونا والتي من المتوقع أن يصل خلالها نسبة الدين العام لـ89% فالحكومة ستحقق قيمة قياسية.

وتابع معيط: "الحكومة حققت انجاز لم تستطع دولة تحقيقه هو خفض نسبة الدين في 3 سنوات بنسبة 25%، فهذه الحكومة حققت انجاز في الإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي أشاد به العالم، بدليل الإقبال من جانب المستثمرين على السندات المالية المصرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 9 أشهر.. وزير المالية: انخفاض نسبة الدين وفائض 40 مليار جنيه بالموازنة

وزير المالية للنواب: دراسة توصيات وملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامى للموازنة

بالأرقام.. وزير المالية يكشف للنواب تأثير جائحة كورونا على الموازنة

بمقدار 5%.. وزير المالية: ارتفاع نسبة الدين العام بالموازنة بسبب كورونا

وزير المالية: 40.4 مليار جنيه فائضا أوليا في الموازنة خلال 9 شهور

المالية: حققنا معدل نمو 5.6% ..والإدارة الالكترونية للموازنة العامة ساهمت في ضبط الأداء المالي

ترشيحاتنا

شوبير: قرار عودة الدوري انتصار للكرة والرافضون يبحثون عن مصالحهم الشخصية

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

مفاجآت قوية لـ رمضان 2021 بـ نجوم كبار.. أبرزهم السقا وأمير كرارة وياسر جلال

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور

AdvertisementS

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

انخفاض بالأسواق.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٦-٦-٢٠٢٠

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده

بمجموعات قتالية.. الداخلية تضبط 25 فدانا مزروعة بانجو.. صور

تنتقل بالملامسة.. أعراض تؤكد الإصابة بالسالمونيلا.. ومضاعفات خطيرة