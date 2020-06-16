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فن

محمد رمضان يكشف عن منتج مسلسل الإمبراطور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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محمد نحلة
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له يقلد من خلاله الفنان الكبير الراحل احمد زكي خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية.

وكتب:" شكرا غلى الافكت ده لمست اجتهاد وحماس الجمهور للمسلسل من قبل كتابته ان شاء الله المسلسل 2021 قصة حياة احمد زكي انتاج تامر مرسي".

وكان قد وجه أحد متابعى الفنان نبيل الحلفاوى سؤالًا له عبر "تويتر"، حيث قال: "‏‎من أحق بدور أحمد زكي يا قبطان عمرو سعد ولا محمد رمضان".

ورد الفنان نبيل الحلفاوي على السؤال قائلًا: "‏طبعا من حيث الشكل رمضان أقرب وإن كان سيلزمه تخفيف بنائه العضلي".

وتابع: "من حيث الشخصية، أنا عرفت أحمد عن قرب وأغلبكم تابع لقاءات معه وربما على علم بأبرز معالم سيرته الشخصية".


وأضاف "الحلفاوي"، في رده، بقوله "طبعًا من حيث الشكل رمضان أقرب وإن كان سيلزمه تخفيف بنائه العضلي".

واستطرد: "أما عن موهبته التي في رأيي لم يظهر من تجاوزها حتى الآن فهي خارج السؤال"


وكان الفنان محمد رمضان أعلن مؤخرًا عبر حسابه على "إنستجرام" تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.

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