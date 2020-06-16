ساري: نابولي فريق قوي وصعب.. ويجب تقديم كل ما لدينا للفوز بالبطولات





وتأهل نادي يوفنتوس لنهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد إقصائه نادي ميلان في دور نصف النهائي، بعد التعادل سلبيًا على ملعبه ، مستفيدًا من التعادل 1-1 على ملعب ميلان.





وقال ساري في المؤتمر الصحفي للمباراة:"نابولي فريق قوي ويصعب مواجهته، يكون صلبًا عندما يغلق المساحات، خطير في الهجوم، لقد فازوا علينا وعلى انتر وتعادلوا مع برشلونة، إنهم يعرفون كيف يلعبوا بمستوى عالي"





وأضاف:"ليس لدينا نمط معين في الهجوم لذا نحن نجرب حلولًا مختلفة، وليس بالضرورة أن ننهي المباراة بنفس التشكيل الذي بدأنا به."





وأكمل:"تركيزي الكامل منصب على مباراة الغد، لقد لعبنا لمدة سبعة أشهر وبعد ذلك حصلنا على استراحة طويلة، لذا علينا تقديم كل ما لدينا للفوز بأكبر عدد من البطولات."





ويلاقي نادي يوفنتوس، نظيره نادي نابولي، في نهائي كأس إيطاليا، غدًا على ملعب أولمبيكو بمدينة روما.