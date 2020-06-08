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رياضة

رغم عدم قناعة ماوريسيو ساري بإمكانياته.. صراع إنجليزي على ضم أدريان رابيو نجم يوفنتوس

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
يقترب سوق الانتقالات الصيفية من فتح أبوابه، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، وسط تردد أنباء صحفية قوية تفيد بأن منافسة شرسة بين ثلاثي إنجليزي عملاق، على ضم أحد نجوم نادي يوفنتوس، تلوح في الأفق.

ومتوسط الميدان الفرنسي أدريان رابيو، تدرج في فئات باريس سان جيرمان السنية، ثم خرج في إعارة قصيرة إلى تولوز، قبل العودة للعاصمة الفرنسية، وتقديم مستويات مذهلة، دفعت عمالقة الكرة الأوروبية إلى بحث ضمه، خاصة مع نهاية عقده في ذلك الوقت، وبالفعل، حصل يوفنتوس على خدماته الصيف الماضي، مجانًا في صفقة انتقال حر.

ولم يثبت نجم منتخب الديوك الفرنسية ذاته بين صفوف السيدة العجوز، خاصة أنه لم يحظى بقناعات المدير الفني ماوريسيو ساري، الذي فضل حبسه فترات طويلة على دكة البدلاء.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية، آخر مستجدات رحيل رابيو المرتقب،حيث أشارت إل أن كلًا من إيفرتون، مانشستر يونايتد، وأرسنال، لديهم رغبة في ضمه.

الصحيفة ذكرت أن إيفرتون أقرب من منافسيه نحو التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، خاصة أن المدير الفني كارلو أنشيلوتي، هو من اكتشف أدريان، حين كان الثنائي يعملان سويًا في سان جيرمان.

يشار إلى أن تقارير صحفية سابقة ألمحت أيضًا إلى إمكانية حصول الشياطين الحمر على خدمات رابيو، خاصة في حال دخل ضمن صفقة تبادلية، بشأن بول بوجبا.
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