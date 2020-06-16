أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تحذف تطبيق Zynn من App Store.. وإنستجرام يواجه العنصرية بسياسة جديدة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة با لعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:





سامسونج تحدد موعد إطلاق هاتف Galaxy A21s.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الأحدث Galaxy A21s للبيع بالأسواق الهندية بدءًا من يوم 17 يونيو الجاري، والذى ينافس بقوة ضمن الفئة المتوسطة.



لحذف مقاطع الفيديو المزيفة.. فيسبوك يختبر تقنية الذكاء الاصطناعي

يعانى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى من انتشار الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة بصورة كبيرة، لذلك أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف بصورة دقيقة عن مقاطع الفيديو المزيفة بخاصية تسمى التزييف العميق Deepfake.



