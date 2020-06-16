أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تحذف تطبيق Zynn من App Store.. وإنستجرام يواجه العنصرية بسياسة جديدة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
قام متجر تطبيقات آبل App Store بحذف تطبيق الفيديوهات القصيرة Zynn والمنافس لتطبيق TikTok الشهير، وذلك بسبب اتهامه بسرقة مقاطع فيديو من تيك توك.
قال المسئول التنفيذى لموقع Instagram إنستجرام، Adam Mosseri آدم موسيرى، إن الموقع سيقوم بتغيير سياساته وقواعده بشأن المضايقات التى يتعرض لها المستخدمون، وذلك في إطار مكافحة العنصرية التى يتعرض لها ذوو البشرة السمراء وأصحاب الآراء المختلفة.
كشفت شركة كوالكوم الأمريكية لتصنيع المعالجات، عن إطلاقها غدا الأربعاء، معالجها الجديد Snapdragon 775G في حدث إلكترونى، بسبب تفشى فيروس كورونا.
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الأحدث Galaxy A21s للبيع بالأسواق الهندية بدءًا من يوم 17 يونيو الجاري، والذى ينافس بقوة ضمن الفئة المتوسطة.
كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية رائدة صناعة التكنولوجيا في العالم رسميًا عن أحدث إصداراتها من الشاشات المخصصة للألعابG7 وG9 بتصميم منحنٍ، والتى سيتم طرحها فى الأسواق بسعر منافس بدءًا من 13 يوليو القادم.
يعانى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى من انتشار الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة بصورة كبيرة، لذلك أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف بصورة دقيقة عن مقاطع الفيديو المزيفة بخاصية تسمى التزييف العميق Deepfake.