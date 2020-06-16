AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تحذف تطبيق Zynn من App Store.. وإنستجرام يواجه العنصرية بسياسة جديدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


قام متجر تطبيقات آبل App Store بحذف تطبيق الفيديوهات القصيرة  Zynn والمنافس لتطبيق TikTok الشهير، وذلك بسبب اتهامه بسرقة مقاطع فيديو من تيك توك


قال المسئول التنفيذى لموقع Instagram إنستجرام، Adam Mosseri آدم موسيرى، إن الموقع سيقوم بتغيير سياساته وقواعده بشأن المضايقات التى يتعرض لها المستخدمون، وذلك في إطار مكافحة العنصرية التى يتعرض لها ذوو البشرة السمراء وأصحاب الآراء المختلفة. 


كشفت شركة كوالكوم الأمريكية لتصنيع المعالجات، عن إطلاقها غدا الأربعاء، معالجها الجديد Snapdragon 775G في حدث إلكترونى، بسبب تفشى فيروس كورونا. 


أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الأحدث Galaxy A21s للبيع بالأسواق الهندية بدءًا من يوم 17 يونيو الجاري، والذى ينافس بقوة ضمن الفئة المتوسطة.


كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية رائدة صناعة التكنولوجيا في العالم رسميًا عن أحدث إصداراتها من الشاشات المخصصة للألعابG7 وG9 بتصميم منحنٍ، والتى سيتم طرحها فى الأسواق بسعر منافس بدءًا من 13 يوليو القادم.


يعانى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى من انتشار الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة بصورة كبيرة، لذلك أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف بصورة دقيقة عن مقاطع الفيديو المزيفة بخاصية تسمى التزييف العميق Deepfake.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تستعد لإصدار iPhone 12 ..كيف تخفي رسائل واتس آب

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. حيل خفية في تطبيق واتساب استخدمها فورا.. برامج خبيثة تتجسس على مستخدمي أندرويد

بـ 110 دولارات.. تطبيق Zynn ينافس تيك توك والمشاهدة مدفوعة مقدما

بعمر بطارية يدوم طويلا.. سامسونج تطلق نسخة جديدة من Galaxy Book S

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لهذ السبب تويتر يخفي تغريدة ترامب.. وأوبو تستعد لطرح سلسلة Reno 3 في مصر

لحذف مقاطع الفيديو المزيفة.. فيسبوك يختبر تقنية الذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

قائمة بالأدوية التي استقر العالم على الاستعانة بها حتى الآن في علاج كورونا

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

صراع القطبين.. يحيى الدرع: كورونا عطل احترافي فى أوروبا.. مشوفتش غير كل خير من الزمالك.. وهذا موقفي من الأهلي.. حوار

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

AdvertisementS

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل