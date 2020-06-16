شعر به مواطنو القاهرة.. زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب سواحل البحر الأحمر.. فيديو

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زلزال بقوة 5.2 ريختر ضرب البحر الأحمر وكان قريبا من سواحل البحر الأحمر المصرية وشعر به المواطنون في مدن البحر الأحمر وبعض المواطنين في القاهرة .









وأضاف القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن بعض المواطنين في أسوان شعروا بالهزة الأرضية أيضا .









وتابع: "البحر الأحمر منطقة بها حركة نشطة وينتج عن الحركة النشطة زلازل لأن منطقة البحر الأحمر منطقة بها حركة تكتونية".









وأكمل جاد القاضي، الشبكة القومية للزلازل ترصد الزلازل غير المحسوسة في تلك المنطقة ولكن زلزال اليوم محسوس بالنسبة للـ مواطنين".









وختم جاد القاضي: " نسجل يوميا زلازل ما بين 2 و 3 ريختر يوميا وتعتبر زلازل غير محسوسة ".



