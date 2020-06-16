دروس تفاعلية لمراجعة منهج الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

أعلنت ادارة جودة التعليم بمنطقة الوادي الجديد الازهرية، وتحت رعاية صاحب الفضيلة الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية عبد الله سعيد المدير العام الثقافي بالمنطقة عن مبادرة تعليمية لطلاب الثانوية الازهرية .

وأكد الشيخ نصر مهدي مدير إدارة جودة التعليم بالمنطقة ، أن المبادرة تتضمن دروسا تفاعلية عن بعد عن طريق تطبيق zoom لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية يمكن الطالب فيها من الاستماع لشرح مبسط للمنهج حتى يد خبراء مختصين.

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وأضاف مهدي أن المبادرة التعليمية تسمح للطالب الاستفسار عن أي نقطة في المنهج في اي ماده من المواد الدراسية سواء القسم العلمي او الأدبي ، فضلا عن التدريب على حل نماذج البوكليت.





ولفت مهدي إلى أن إدارة الجودة نظمت العديد من الدورات التدريبية ودورات التقييم الذاتي للعديد من المعاهد علي مستوى المنطقة.





يذكر ان منطقة الوادي الجديد الازهرية انتهت من كافة الاستعدادات لبدء مارثون الثانوية الازهرية وسط إجراءات مشددة وتدابير احترازية بشأن جائحة كورونا .