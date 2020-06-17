خلي الغلابة تاكل .. انخفاض أسعار اللحوم وكيلو الدواجن بـ 22 جنيهاً.. وخبراء: شحنات من العجول الحية قادمة

فى مثل هذه الأيام من كل عام، يستقبل المواطنون عيد الأضحى بارتفاع فى

والمواشي الحية، وذلك لأنها فى موسمها، ولكن هذا العام هناك توقعات بانخفاض فى أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق.