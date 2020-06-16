متخصص يوضح الفرق بين PCR ورابيد تست للكشف عن فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد الجعيدي المدير الفني لشركة (prime speed medical) ان تجربة "درايف ثرو "Drive Through تعد الأولى في أفريقيا منوها تم تطبيقها في أمريكا واليابان وعديد من الدول الأخرى.





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وأضاف الجعيدي خلال تصريحاته لصدي البلد أن التجربة تقوم بعمل تحليلين وهم PCR ورابيد تست هو اختبار تشخيصي طبي سريع وسهل التنفيذ ويمكن من خلال أجراء التحليلين معرفة أيجابية أو سلبية نتيجة التحاليل .





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وأوضح الدكتور أحمد انه يوجد فرق بين التحليلين اما بالنسبة لتحليل رابيد تست وهو أختبار الاجسام المضادة في الجسم من خلال قياس المناعة ويتم التحليل عن طريق سحب عينة دم من الشخص وتحليها منوها ان النتيجة تظهر خلال ساعات قليلة والتكلفة 450 جنية .





وأشار المدير الفني لشركة (prime speed medical) الي ان PCR يقيس بطريقة مباشرة الفيروس وتظهر نتيجته خلال 24 ساعة اما عن تكلفة PCR2000 جنية .



