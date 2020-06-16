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تعليم

متخصص يوضح الفرق بين PCR ورابيد تست للكشف عن فيروس كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد الجعيدي المدير الفني لشركة (prime speed medical) ان تجربة "درايف ثرو"Drive Through  تعد الأولى في أفريقيا منوها تم تطبيقها في أمريكا واليابان وعديد من الدول الأخرى.

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وأضاف الجعيدي خلال تصريحاته لصدي البلد أن التجربة تقوم بعمل تحليلين وهم PCR ورابيد تست هو اختبار تشخيصي طبي سريع وسهل التنفيذ ويمكن من خلال أجراء التحليلين معرفة أيجابية أو سلبية نتيجة التحاليل .

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وأوضح الدكتور أحمد انه يوجد فرق بين التحليلين اما بالنسبة لتحليل رابيد تست وهو أختبار الاجسام المضادة في الجسم من خلال قياس المناعة ويتم التحليل عن طريق سحب عينة دم من الشخص وتحليها منوها ان النتيجة تظهر خلال ساعات قليلة والتكلفة 450 جنية .

وأشار المدير الفني لشركة (prime speed medical) الي ان PCR يقيس بطريقة مباشرة الفيروس وتظهر نتيجته خلال 24 ساعة اما عن تكلفة PCR2000 جنية .

الجدير بالذكر تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجامعة عين شمس، نموذج مركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

وتعرف رئيس الوزراء على خطوات عمل مركز المسح لإجراء تحاليل كوفيد١٩ بنظام "درايف ثرو"Drive Through   وهي التجربة الرائدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين شركة برايم سبيد، ووزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمعامل المرجعية التابعه له، وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.
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