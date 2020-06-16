للوقوف على الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة ... نائب محافظ الإسكندرية يتفقد عددا من المدارس بالعامرية

تفقد السيد أحمد جمال الدين، نائب محافظ الإسكندرية عددًا من المدارس بإدارة العامرية غرب الإسكندرية للوقوف على استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة، وذلك برفقة الأستاذ شريف فتحي مدير عام إدارة العامرية التعليمية.





وتفقد جمال الدين مدرسة نجيب محفوظ ومدرسة جابر بن حيان ومدرسة روفيدة ومدرسة فتح الله كيره لمتابعة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقوف على مدى جاهزية اللجان، حيث وفرت مديرية التربية والتعليم جهاز تعقيم بكل مدرسة.





من جانبه قال الأستاذ شريف فتحي، إنه سوف يصرف لكل طالب كيس به قمامة وقفاز ومطهر يوميًا أثناء الامتحانات.

وقامت إدارة الرصد البيئي في الحي بتطهير تلك اللجان ورفع جميع القمامة والأتربة أمام المدارس وسوف يتم المتابعة اليومية لتلك اللجان.





وكان جمال الدين قد استأنف عمله أول أمس بعدما شفاءه من فيروس كورونا بعد تحول نتائج التحاليل الخاصة به من إيجابي إلى سلبي.





ومن المقرر أن ينطلق ماراثون الثانوية العامة يوم الأحد القادم، حيث يبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالإسكندرية بلغ (47180) طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني.





وأعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم عن تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير وأعمال التقدير بواقع (22 ) استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بما يليق بزملائنا رؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.



