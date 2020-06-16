تعافي 159 حالة من مصابي كورونا في مستشفى الأزهر التخصصي

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، تعافي 159 حالة من مصابي فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.



وأشاد "صديق"، بجهود الطواقم الطبية من أبناء كليات طب الأزهر المختلفة بالقاهرة وأسيوط ودمياط في تصديها لجائحة أزمة فيروس كورونا.





وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر ، أن الجهود التي تبذل من الفريق الطبي بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي برئاسة الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، تسير جنبا إلى جنب مع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تصديها لهذه الجائحة التي اجتاحت العالم أجمع وخلفت العديد من ضحايا هذا الفيروس اللعين.





وأكد المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، في استقباله للفريق الطبي من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب بنين الأزهر بدمياط بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يتابعون عن كثب الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في سبيل الحفاظ على سلامة المرضى في مختلف مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.





ووجه الشكر للطواقم الطبية لجهودهم المخلصة في سبيل تخفيف المعاناة عن مرضى فيروس كورونا مما كان له أطيب الأثر في تعافي الكثير والكثير من المصابين وعودتهم لمنازلهم وسط سعادة غامرة تملأ عيونهم مشيرا إلى أن التاريخ سوف يسطر بحروف من نور هذه الجهود خلال تلك الملحمة الوطنية التي تخوضها الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية والتي سوف تحكيها الأجيال القادمة جيلا بعد جيل.





جدير بالذكر أن المشرف العام على قطاع المستشفيات استقبل الطاقم الطبي من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب بنين الأزهر بدمياط برئاسة الدكتور عاطف وهدان، مدرس الأمراض الصدرية.