سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد ابنها حمزة.. أحبك ثم أحبك

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد ابنها الأكبر "حمزة".

ونشرت "سلاف" صور تجمعها بابنها واسرتها، وعلقت: "حدث في دمشق ، في مثل هذا اليوم في مشفى القديس لويس في الغرفة رقم 33 ، وتحت صورة السيدة مريم عليها السلام"

وتابعت "أن الله قد حقق لي حلمًا ، بل هوسًا ، لشدة حبي وتعلقي به منذ الطفولة ، خشيت أن لا يحصل يوما ،

في مثل هذا اليوم، في صباح الجمعة 16 حزيران/ يونيو من عام 2000..أتم الله نعمته عليّ، وخلق لي روحا من روحي، ونورا مني لعيني... وكان الحمزة، حلما حدث في دمشق ، في مثل هذا اليوم"

واضافت "ابني واخي وصديقي وأبي الصغير الذي يمنحني القوة والحكمة أكثر مما أمنحه أنا ... أحبك ثم أحبك ثم أحبك ... وأحبك ... وبعدها أحبك..... يمنحني القوة والحكمة أكثر مما أمنحه أنا أحبك ثم أحبك ثم أحبك وأحبك وبعدها أحبك"

في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.





