المقاصة : نوافق على تتويج الأهلي بالدوري.. ونرفض استكمال مسابقة الدوري

قال اللواء بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، إن النادي الفيومي موافق بشكل كامل على تتويج النادي الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأكد سليم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي حسم الدوري منذ فترة طويلة للغاية بفارق نقاط كبير عن أقرب منافسيه لذلك نادي مصر للمقاصة موافق على تتويج الأهلي باللقب".
وتابع: "اجتمعنا مع محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، وأبلغته بموافقتنا على تتويجه بالدوري، ولكننا ضد استئناف المسابقة بسبب ضيق الوقت بالإضافة إلى الخوف على سلامة اللاعبين".
وأضاف: "اتحاد الكرة أبلغنا أنه سيتحمل كافة المصاريف بشأن الإجراءات الطبية والتعقيم للحفاظ على الجميع من فيروس كورونا".
وتابع: "أطالب بإلغاء الدوري بسبب ضيق الوقت بالإضافة إلى أن النادي الأهلي اقترب من حسم الدوري".