شاهد.. إطلاق نار وحرب عصابات في وسط النهار بواشنطن

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يوثق عملية إطلاق نار بين عصابتين من السود، وقعت يوم الجمعة الماضي، في شمال واشنطن.





ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من كاميرا أمنية مثبتة على أحد المنازل مطاردة عصابة سوداء لعصابة أخرى ، بينما يوجد ضجيج إطلاق نار في نفس الوقت، بعد ذلك ، يظهر عدد من السود وهم يسحبون مسدسات وبنادق هجومية ويطلقون النار على العصابة الهاربة.





وعند سماع صوت صفارة الإنذار الخاصة بدورية الشرطة، فتح أفراد العصابة باب سيارة متوقفة ووضعوا السلاح الناري هناك، وتصرفوا بشكل عادي ودخلوا أحد المنازل المجاورة عند وصول دورية الشرطة.





وأدت أعمال الشغب العنيفة التي اندلعت في الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد أثناء اعتقاله في ولاية مينيسوتا، إلى المطالبة بتخفيضات في الميزانية وحتى إلغاء قوات الشرطة.





وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بإصلاحات في جهاز الشرطة من بينها الغاء عملية الخنق، فيما أكد تقديره لدور الشرطة في حفظ الأمن.











