العزل المنزلي له شروط .. رئيس لجنة مكافحة كورونا يوضح كيفية حساب نسبة الوفيات بمصر .. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن نسبة الوفيات ننظر إليها من اتجاهين، الأول هو عدد الوفيات بالنسبة إلى التعداد الكلي للسكان، والثاني هو عدد الوفيات بالنسبة إلى مصابي كورونا في مصر.





وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن معدل الوفيات في مصر متوسط ، بالنسبة لمعدلات الوفيات العالمية ، كما أن الوفيات تكون في زيادة عند السن المبكر أو عند أصحاب الأمراض المزمنة.





وأوضح حسام حسني ، أن الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا والاشتباه المبكر وطلب الرعاية الصحية المبكرة هو أول خطوة فعالة وأكيدة في تقليل عدد الوفيات.





ونوه إلى أن قرار العزل المنزلي ليس قرار فرد ولكنه قرارا طبيا ليس مبنيا علي الخبرة الطبية، ولكنه مبني علي الفحوصات الطبية.





وأكمل أن العزل المنزلي هو خيار لمجموعة معينة من مرضى فيروس كورونا ، مؤكدا أن الحالات يتم تقسيمها الي حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة وشديدة الخطورة .





واشار الي ان العزل المنزلي يكون للحالات البسيطة، وتتم بناء علي إجراء الفحوصات والتحاليل .