قواعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بداية من أول يوليو.. التأمين الاجتماعي يجيب.. فيديو

أكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن تكلفة العلاوات الخمس تقدر بحوالي 35 مليار جنيه، مضيفا أن هذا الأمر غير الزيادة السنوية والتي تقدر 25 مليارًا. السنوية





وأضاف سعودي ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن المتجمد يصرف على أربع دفعات، متابعا أنه سيكون في شهر 7 و10 ، وشهر يناير 2021 وأبريل 2012.





وتابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن التوجيهات الرئاسية أنصفت أصحاب المعاشات في هذا الأمر، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس من اليوم لكن الرئيس السيسي يضع على عاتقه مصلحة المصريين بصفة عامة وأصحاب المعاشات.