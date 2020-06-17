الجبلاية تتعهد بحل جميع الأزمات قبل استئناف الدوري الممتاز.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن اجتماع اتحاد الكرة المصري، أمس الثلاثاء، مع مسئولى أندية الدورى الممتاز، لبحث عودة المسابقة بالفترة المقبلة؛ كان مثمرا.
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وأضاف هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن الجبلاية تعهدت خلال الاجتماع بحل جميع الأزمات والعراقيل التى قد تواجه الأندية لعودة النشاط.
وأوضح هانى حتحوت، أن الجبلاية تشاورت مع الأندية حول التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والاجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.