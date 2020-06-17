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رياضة

توقيت غير مناسب.. فاروق جعفر عن عودة الدوري: يجب انتظار عودة الحياة لطبيعتها

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:53 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
قال فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، إن قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بشأن استكمال مسابقة الدوري الممتاز، جاء في توقيت غير مناسب ؛ بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأوضح فاروق جعفر خلال لقائه بفضائية " الزمالك": "قرار استكمال الدوري غير مناسب في ذلك الوقت ، ويجب أن تعود الحياة لطبيعتها الأول .

وأضاف :" الأجانب سيكون لديهم تخوف من عودة الدوري والعودة إلي مصر في ذلك الوقت وخوض التدريبات وكذلك اللاعب المصري .

وأتم:" غرفة خلع الملابس هي الأكثر خطورة في ذلك الوقت، فكيف سيتم التعامل طبيا مع هذا الملف؟".

وأشار فاروق جعفر إلي اعتراض بعض الأندية على قرار عودة الدوري المصري من جديد، متابعا:" كان يجب الاجتماع بالأندية واللاعبين قبل اتخاذ القرار ".

واختتم فاروق جعفر تصريحاته بقوله :" أفضل قرار لمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هو إنشاء قناة خاصة بالنادي .. مرتضي منصور أفضل رئيس في تاريخ نادي الزمالك.
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