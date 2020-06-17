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رياضة

بعد وفاته متأثرًا بـ كورونا.. اللجنة الأولمبية تواسي أسرة أحد إداريي اتحاد الرماية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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عمر الحلواني
تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التعازي والمواساة، لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، برئاسة اللواء حازم حسني، وجميع العاملين بالاتحاد، في وفاة "محمد كمال" الاداري بالاتحاد، متأثرا بفيروس كورونا.

وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة، أسرة الراحل، وأسرة الرماية المصرية، ومجلس الإدارة لوفاة الراحل الذي كان مثالا للأخلاق الرفيعة والاخلاص والتفاني في العمل.

وإذ يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
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