بعد وفاته متأثرًا بـ كورونا.. اللجنة الأولمبية تواسي أسرة أحد إداريي اتحاد الرماية

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التعازي والمواساة، لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، برئاسة اللواء حازم حسني، وجميع العاملين بالاتحاد، في وفاة "محمد كمال" الاداري بالاتحاد، متأثرا بفيروس كورونا.
وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة، أسرة الراحل، وأسرة الرماية المصرية، ومجلس الإدارة لوفاة الراحل الذي كان مثالا للأخلاق الرفيعة والاخلاص والتفاني في العمل.
وإذ يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.