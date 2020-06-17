بعد وفاته متأثرًا بـ كورونا.. اللجنة الأولمبية تواسي أسرة أحد إداريي اتحاد الرماية

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب ، بخالص التعازي والمواساة ، لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية ، برئاسة اللواء حازم حسني ، وجميع العاملين بالاتحاد ، في وفاة "محمد كمال" الاداري بالاتحاد ، متأثرا بفيروس كورونا.





وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة ، أسرة الراحل ، وأسرة الرماية المصرية ، ومجلس الإدارة لوفاة الراحل الذي كان مثالا للأخلاق الرفيعة والاخلاص والتفاني في العمل.





وإذ يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.