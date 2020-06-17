AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم يناشد المرضى المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:00 ص
محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد جهاز فصل البلازما
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

ناشد الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، المرضى المتعافين من مرض كورونا من اهالى محافظة الفيوم أو المحافظات المجاورة ، بالتبرع ببلازما الدم، وذلك لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج للمصابين .

 أقرأ أيضا :ذكرى وفاة الشعراوي.. خاطرة الإمام في قوله "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ".. فيديو


وأشاد محافظ الفيوم بجهود الدولة ، ووزارة الصحة لتوفير جهاز فصل بلازما الدم داخل المحافظة، والذي بدوره سيسهم في توفير الخدمة لأهالي المحافظة والتيسير عليهم، وعدم انتقالهم خارج المحافظة،

 

وأضاف محافظ الفيوم ، بان جهاز البلازما الجديد الذى وصل الى المركز الاقليمى للدم بمستشفى الفيوم العام ، يعمل بكفاءة عالية ، والمتبرع لايستغرق سوى نصف ساعة فقط للتبرع بالبلازما .

محافظ الفيوم يناشد المرضى المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما.. فيديو
محافظ الفيوم يناشد المرضى المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

لعلاج مصابي كورونا.. متبرع جديد ببلازما الدم في أسوان

الصحة: نتواصل تلفونيا مع المتعافين من كورونا للتبرع ببلازما الدم

رفضوا يبيعوها بـ 20 ألف.. حكايات متبرعين بلازما الدم مع كورونا

محافظ الدقهلية أول المتبرعين.. تثبيت جهاز فصل بلازما الدم خلال أسبوع في الدقهلية

بعد تعافيه من الإصابة بـ كورونا.. محافظ الدقهلية يتبرع ببلازما الدم

ترشيحاتنا

طريقة عمل مهروس التفاح لطفلك عمر ٦ أشهر

كيا بيكانتو 2021 في ثوبها الجديد.. صور

قاتل الأطفال.. تسجيل أول إصابة بمرض كاواساكي بالجزائر

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق الرئيس صدام حسين.. شاهد

الشيخ الشعراوي.. الولي الصالح قصص عن استجابة الله لدعائه

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يونيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق الرئيس صدام حسين.. شاهد

استغلها للحصول على قيلولة.. راكب قطار يثير السخرية بسبب الكمامة الواقية.. شاهد

خليط هائل للمناعة والكبد.. طريقة عمل عصير الليمون بالثوم