محافظ الفيوم يناشد المرضى المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما.. فيديو

ناشد الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، المرضى المتعافين من مرض كورونا من اهالى محافظة الفيوم أو المحافظات المجاورة ، بالتبرع ببلازما الدم، وذلك لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج للمصابين .
وأشاد محافظ الفيوم بجهود الدولة ، ووزارة الصحة لتوفير جهاز
فصل بلازما الدم داخل المحافظة، والذي بدوره سيسهم في توفير الخدمة لأهالي المحافظة
والتيسير عليهم، وعدم انتقالهم خارج المحافظة،
وأضاف محافظ الفيوم ، بان جهاز البلازما الجديد الذى وصل الى
المركز الاقليمى للدم بمستشفى الفيوم العام ، يعمل بكفاءة عالية ، والمتبرع لايستغرق
سوى نصف ساعة فقط للتبرع بالبلازما .