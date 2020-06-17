محافظ الفيوم يناشد المرضى المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما.. فيديو

ناشد الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، المرضى المتعافين من مرض كورونا من اهالى محافظة الفيوم أو المحافظات المجاورة ، بالتبرع ببلازما الدم، وذلك لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج للمصابين .

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وأشاد محافظ الفيوم بجهود الدولة ، ووزارة الصحة لتوفير جهاز فصل بلازما الدم داخل المحافظة، والذي بدوره سيسهم في توفير الخدمة لأهالي المحافظة والتيسير عليهم، وعدم انتقالهم خارج المحافظة،

وأضاف محافظ الفيوم ، بان جهاز البلازما الجديد الذى وصل الى المركز الاقليمى للدم بمستشفى الفيوم العام ، يعمل بكفاءة عالية ، والمتبرع لايستغرق سوى نصف ساعة فقط للتبرع بالبلازما .