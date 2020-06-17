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أخبار العالم

فرنسا تتهم تركيا بتصرف عدواني مع سفينة تابعة لها.. وتطالب الناتو بهذا الأمر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:45 م
فرنسا تتهم تركيا
فرنسا تتهم تركيا بتصرف عدواني مع سفينة تابعة لها
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القسم الخارجي
اتهم مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية، البحرية التركية بقيامها بسلوك عدواني تجاه سفينة فرنسية خلال تنفيذها مهمة لحلف الناتو.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد المسؤول أن حلف الناتو لا يمكنه التغاضي عن سلوك تركيا، ويجب التعامل مع الأمر.

وأشار إلى أنه لا يمكن للناتو "دفن رأسه في الرمال" حيال تصرفات تركيا.

وكانت فرنسا أكدت في وقت سابق، أن التدخل التركي في ليبيا غير مقبول ويجب أن ينتهي، لافتة إلى أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تواصل هجماتها في ليبيا بدعم تركي هائل، رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار.

وأدانت الخارجية الفرنسية خرق تركيا الحظر الأممي المفروض على تدفق السلاح إلى ليبيا، واصفا دورها بـ"العدواني"، معربة عن رفضها أي تدخل أجنبي في ليبيا.
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