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تعليم

لعلاج مصابي كورونا.. جامعة أسيوط تعلن عن رفع طاقتها الاستيعابية إلى 238 سريرا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:26 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط رفع الطاقة الاستيعابية عن المخصصة لخدمة مصابين فيروس كورونا إلى 238 سرير.

 تتنوع ما بين أسرة عزل فى عدد من المستشفيات و83 سرير عناية مركزة تتضمن 23 سرير فى مستشفى الراجحى الجامعي للعزل ، و60 سرير فى المستشفى الجامعي الرئيسى. 

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واكد رئيس جامعة أسيوط على مواصلة إدارة الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الإضافية ضمن مهامها فى إدارتها لأزمة جائحة فيروس كورونا .

، وذلك فى إطار تقييمها الدائم للموقف ومتابعتها للوضع الراهن وما رصدته من زيادة فى أعداد المصابين بكوفيد 19 المترددين على مستشفيات الجامعة.



وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن الأسرة الحالية المتاحة فى مستشفيات أسيوط الجامعية تتضمن 59 سرير فى مستشفى الراجحى الجامعي ، 126 سرير بالمستشفى الجامعى الرئيسي ما بين 60 سرير عزل عناية مركزة و66 سرير فى غرف العزل الخاص. 


وأضاف عطية انه تم تخصيص 24 غرفة عزل بمستشفى المسالك مخصصة لأى إصابات فى الأطقم الطبية ، و21 غرفة عزل بمستشفى الأطفال الجامعي فى حال وقوع أى إصابات بكوفيد 19 بين الأطفال إلى جانب غرفة عمليات مخصصة للمصابات بالفيروس ودور يتضمن 8 أسرة .
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