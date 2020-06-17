رئيس الغد: مجلس الشيوخ للخبراء.. والوطن في حاجة ماسة اليه

أكد المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد، علي أهمية استحداث غرفه ثانيه للبرلمان مثل غرفه الشيوخ تضم خبراء في مختلف المجالات وتختص بالدراسه والفحص وابداء الرأي والمشوره وتتكامل مع غرفه النواب التي تضطلع بالتشريع والرقابة.





وأضاف "مصطفى" فى بيان صحفى له، أن غرفة مجلس الشيوخ ستملئ من جديد الفراغ الذي نتج عن غياب المجالس القومية المتخصصة ، كما ستشجع الخبراء علي المشاركة والانخراط وستجعل الاحزاب السياسية تهتم بضم الخبراء الي عضويتها وترشيحهم للمنافسة في انتخابات غرفة الشيوخ .





وتابع:هو ما سينشط الحياة الحزبية ويمدها بدماء جديدة وعناصر مهمة يحتاجها الوطن كانت لا تجد فرصتها سابقا وكانت تفتقد الي الدافع من وراء المشاركة.



