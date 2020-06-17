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برلمان

رئيس الغد: مجلس الشيوخ للخبراء.. والوطن في حاجة ماسة اليه

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:31 م
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
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معتز الخصوصى
أكد المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد، علي أهمية استحداث غرفه ثانيه للبرلمان مثل غرفه الشيوخ  تضم خبراء في مختلف المجالات وتختص بالدراسه والفحص وابداء الرأي والمشوره وتتكامل مع غرفه النواب التي تضطلع بالتشريع والرقابة.

وأضاف "مصطفى" فى بيان صحفى له، أن غرفة مجلس الشيوخ ستملئ من جديد الفراغ  الذي نتج عن غياب المجالس القومية المتخصصة ، كما ستشجع الخبراء علي المشاركة والانخراط وستجعل الاحزاب السياسية تهتم بضم الخبراء الي عضويتها وترشيحهم للمنافسة في انتخابات غرفة الشيوخ .

وتابع:هو ما سينشط الحياة الحزبية ويمدها بدماء جديدة وعناصر مهمة يحتاجها الوطن كانت لا تجد فرصتها سابقا وكانت تفتقد الي الدافع من وراء المشاركة.

واوضح اضاف رئيس حزب الغد قائلا:" كنا نود ان تكون جميع مقاعد المنتخبين بنظام القائمه تفاديا لاتساع الدوائر الفردية علي المرشحين من الخبراء وتسهيلا ايضا علي الهيئة الناخبة".
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