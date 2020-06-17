فيديوجراف.. هاني الناظر يحذر من استخدام ديكساميثازون عشوائيا

يتنافس العلماء للوصول للقاح فعال لفيروس كورونا واعتمدت الصحة العالمية اعتمدت دواء ديكساميثازون لعلاج كورونا عقب نجاح بريطانيا في تأكيد فاعلية الدواء.
ويساعد دواء ديكساميثازون في خفض معدل الوفيات بشكل ملحوظ ولُقب بمنقذ الحياة لمعالجته للحالات الصعبة والتي تحتاج لأجهزة تنفس.
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ويساعد دواء ديكساميثازون في خفض معدل الوفيات بشكل ملحوظ ولُقب بمنقذ الحياة لمعالجته للحالات الصعبة والتي تحتاج لأجهزة تنفس.
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