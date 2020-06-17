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فيديوجراف.. هاني الناظر يحذر من استخدام ديكساميثازون عشوائيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:12 م
دواء ديكساميثازون
دواء ديكساميثازون
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آلاء حسن
يتنافس العلماء للوصول للقاح فعال لفيروس كورونا واعتمدت الصحة العالمية اعتمدت دواء ديكساميثازون لعلاج كورونا عقب نجاح بريطانيا في تأكيد فاعلية الدواء.

ويساعد دواء ديكساميثازون في خفض معدل الوفيات بشكل ملحوظ ولُقب بمنقذ الحياة لمعالجته للحالات الصعبة والتي تحتاج لأجهزة تنفس.

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ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح تحذيرات هاني الناظر من عقار ديكساميثازون...

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