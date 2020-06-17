فعال فى علاج كورونا ومصر تستخدمه.. كل ما تريد معرفته عن دواء ديكساميثازون

انتشرت مجموعة من التحذيرات من منظمة الصحة العالمية بعدم صرف دواء ديكساميثازون بدون روشتة طبية، وذلك لما يتسبب به من

في مواجهة كورونا، وتصريح وزارة الصحة المصرية أنه ضمن بروتوكول

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ما هو دواء

ديكساميثازون







أصبح دواء ديكساميثازون المشتق من مركب "الستيرويد"، أول عقار اكتشفه العلماء لـ علاج فيروس كورونا المستجد ، واصفين إياه بأنه منقذ للحياة وإنجاز كبير يرفع الآمال في إنقاذ الآلاف من المرضى شديدي الإصابة.





علاج ديكساميثازون لعلاج كورونا ؛ حيث ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، تمكن العلماء من اكتشافأن العقار كان ناجحا في إنقاذ واحد من كل ثمانية مرضى من ذوي الحالات الأكثر خطورة وممن وضعوا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.





فاعلية دواء ديكساميثازون في علاج المصابين بفيروس كورونا





وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد، وأحد كبار الباحثين في المعهد، إن هذا العقار "الدواء" هو الوحيد الذي أظهر حتى الآن أنه يخفض معدل الوفيات بشكل ملحوظ" أي بواقع الثلث لدى المرضى ذوي الحالات الأكثر خطورة ممن تم وضعهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.





ومن جانبه قال البروفيسور مارتن لانداي أحد كبار الباحثين في التجربة، إن المرضى يمكن أن يبدأوا في العلاج على الفور، مؤكدا أن العقار متاح عالميًا ورخيص الثمن ومهم للغاية.





وأكد الفريق البحثي، أن مجموعة عشوائية من 2104 مرضى، حصلوا على 6 ملج من ديكساميثازون يوميا لمدة 10 أيام، في حين أعطيت مجموعة أخرى مكونة من 4321 مريضا، علاجا طبيعيا.





وأظهرت النتائج الأولية أن لـ دواء ديكساميتازون قلل من الوفيات بواقع الخمس لدى المرضى، الذين يتغذون على الأكسجين، بنسبة الثلث لدى أولئك الذين يحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي.