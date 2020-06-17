فعال فى علاج كورونا ومصر تستخدمه.. كل ما تريد معرفته عن دواء ديكساميثازون

بعد نجاح دواء ديكساميثازون علميا في مواجهة كورونا، وتصريح وزارة الصحة المصرية أنه ضمن بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا في مصر، بالأخص بعد اعتبار الصحة العالمية انه الدواء الوحيد الذي يقلل من نسبة الوفيات بـ فيروس كورونا ، انتشرت مجموعة من التحذيرات من منظمة الصحة العالمية بعدم صرف دواء ديكساميثازون بدون روشتة طبية، وذلك لما يتسبب به من آثار جانبية سيئة دواء ديكساميثازون كـ زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري. اقرأ ايضا | يؤدي للإصابة بالسكر.. هاني الناظر يحذر من استخدام دواء ديكساميثازون عشوائيا
ما هو دواء ديكساميثازون
ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، تمكن العلماء من اكتشاف علاج ديكساميثازون لعلاج كورونا؛ حيث
أن العقار كان ناجحا في إنقاذ واحد من كل ثمانية مرضى من ذوي الحالات الأكثر خطورة وممن وضعوا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.
فاعلية دواء ديكساميثازون في علاج المصابين بفيروس كورونا
وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد، وأحد كبار الباحثين في المعهد، إن هذا العقار "الدواء" هو الوحيد الذي أظهر حتى الآن أنه يخفض معدل الوفيات بشكل ملحوظ" أي بواقع الثلث لدى المرضى ذوي الحالات الأكثر خطورة ممن تم وضعهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.
ومن جانبه قال البروفيسور مارتن لانداي أحد كبار الباحثين في التجربة، إن المرضى يمكن أن يبدأوا في العلاج على الفور، مؤكدا أن العقار متاح عالميًا ورخيص الثمن ومهم للغاية.
وأكد الفريق البحثي، أن مجموعة عشوائية من 2104 مرضى، حصلوا على 6 ملج من ديكساميثازون
يوميا لمدة 10 أيام، في حين أعطيت مجموعة أخرى مكونة من 4321 مريضا، علاجا طبيعيا.
وأظهرت النتائج الأولية أن لـ دواء ديكساميتازون قلل من الوفيات بواقع الخمس لدى المرضى، الذين يتغذون على الأكسجين، بنسبة الثلث لدى أولئك الذين يحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي.
ترحيب منظمة الصحة العالمية بدواء ديكساميثازون
رحَّبت منظمة الصحة العالمية بالتجارب السريرية الأولية بشأن استخدام عقار ديكساميثازون
في معالجة الأعراض الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأنه نرحّب بتجارب المملكة المتحدة التي تظهر أن دواء ديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد.
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن هذا هو أول علاج مثبت استطاع خفض معدل الوفيات بين مرضى كوفيد–19، وبالأخص بين الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي أو أسطوانات الأكسجين بواقع الثلث.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيب ريسوس - في بيان، إنه أول علاج مثبت يقلّل عدد الوفيات بين المرضى ممّن يحتاجون إلى أسطوانات الأكسجين أو أجهزة التنفّس الصناعي، مهنئًا الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات البريطانية على هذا السبق العلمي الذي أنقذ حياة الكثيرين.
وزارة الصحة : صرف عقار ديكساميثازون بروشتة طبية
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عقار ديكساميثازون
متواجد في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا، ولكن تم توجيه رسمي للصيدليات بصرف عقار ديكساميثازون بروشتة طبية، وليس عشوائيا.
وأكمل خالد مجاهد، انه يتم صرف الدواء بروشتة ويتم استخدامه داخل المستشفى ولا يصح أن يستخدمه أي مواطن من تلقاء نفسه، مؤكدا انه لا داعي للتكالب على الصيدليات وسيتم إصدار توجيه الصيدليات بعدم صرف الدواء إلا بروشتة رسمية.
وزارة الصحة البريطانية وموقفها من دواء ديكساميثازون أشاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك باستخدام دواء ديكساميثازون من عائلة الستيرويدات في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19؛ حيث انه يعد خطوة كبيرة للأمام فيما يتعلق بمواجهة التفشي ويمثل انفراجة في مكافحة الفيروس. التجارب السريرية و فعالية دواء ديكساميثازون وأظهرت التجارب السريرية الأولية في بريطانيا أن دواء ديكساميثازون، خفض معدل الوفيات بنحو الثلث بين أسوأ الحالات لمرضى كوفيد-19 من أُدخلوا المستشفيات، حيث انه يتم صرفه من قبل الأطباء لمن يعانون من أعراض متأخرة لفيروس كورونا المستجد.