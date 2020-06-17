لمدة شهرين.. عطلة رومانسية إجبارية لزوجين بسبب أزمة كورونا.. اعرف الحكاية

واجه زوجان موقفًا لا يُحسدان عليه خلال عطلة رومانسية انتظراها طويلًا، حيث اضطرا إلى قضاء شهرين في مأوى لحيوانات "إنسان الغاب" في إندونيسيا، بعد أن علقا هناك بسبب أزمة تفشي وباء "كورونا".





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الزوجين "جيف ييب"، البالغ من العمر 37 عامًا، و"زوزانا بارانكوفا"، 36 عامًا، وهما من مقاطعة "ستافوردشاير" في إنجلترا، أمضيا عامين في الادخار من أجل زيارة واستكشاف جنوب شرق آسيا؛ وبعد أن قاما بزيارة أغلب الدول التي كانا يأملان رؤيتها، وجدا نفسهما عالقين في جزيرة "سومطرة" بإندونيسيا، عقب زيارة قرية "بوكيت لاوانج" لرؤية حيوانات "إنسان الغاب" في شهر مارس الماضي.









واضطر الزوجان منذ إلغاء رحلتهما الجوية في الثاني عشر من أبريل الماضي إلى البقاء في دار ضيافة محلية بتكلفة 5 جنيهات إسترلينية في الليلة الواحدة مع وجبات طعام لا تتجاوز أسعارها جنيهين إسترلينيين، في انتظار تغير قواعد الطيران.





وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الزوجين غالبًا ما يستيقظان على أصوات القرود، وقد صادفا مختلف أنواع المخلوقات البرية خلال جولاتهما اليومية، ومن بينها الثعابين والسحالي، إلى جانب حيوانات "إنسان الغاب"؛ وقد كانا يخططان في البداية لزيارة بالي قبل العودة إلى المملكة المتحدة في شهر يونيو الجاري، لكن أزمة "كورونا" قضت على كافة خططهما.





ونقلت الصحيفة عن الزوج قوله إنه وشريكة حياته يحاولان الاستمتاع بهذه العطلة، التي أصبحت إجبارية، قدر الإمكان، ويحرصان في الوقت ذاته على عدم إنفاق ميزانيتهما على أمور غير ضرورية.





وأفاد كذلك بأنه لا يمكن لأي شخص زيارة قرية "بوكيت لاوانج" من خارج المنطقة المحلية، مما أشعره وزوجته بوجود حماية أفضل من الفيروس في هذه المنطقة النائية، مضيفًا أن علاقتهما بمالك دار الضيافة الذي يقيمان به أصبحت وثيقة، لدرجة أنهم أصبحوا أشبه بعائلة، وأوضح كذلك أن المالك وجه إليهما دعوة للاحتفال بعيد الفطر معه.









يذكر أن رحلة الزوجان إلى آسيا كانت قد بدأت في شهر ديسمبر الماضي، وتمكنا من زيارة كل من سنغافورة وماليزيا وتايلاند وميانمار وكمبوديا وفيتنام ولاوس.



