ظهور بؤرة جديدة لـ فيروس كورونا في ألمانيا

كشفت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء عن ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في أحد المجازر في ألمانيا.





ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أظهرت بيانات السلطات الصحية أن البؤرة الجديدة في مجزر تابع لشركة «تونيس» للصناعات الغذائية، في مدينة ريدا-فيدنبروك غربي ألمانيا.





وقالت المتحدثة باسم إدارة منطقة جوترسلوه، اليوم الأربعاء: إن نتيجة الاختبارات التي خضع لها عمال المجزر منذ مطلع هذا الأسبوع، جاءت إيجابية بالنسبة لـ 400 عامل.





وقد أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.





واستنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، فقد سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد.





وبحسب بيانات المعهد، أصبح إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 187 ألفا و184 حالة.





كر المعهد، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس وصلت إلى 8830 حالة، بعد تسجيل 30 حالة وفاة إضافية.



