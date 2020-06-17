فايز عريبي: الأندية تقدمت باقتراح للجبلاية بتتويج الأهلي باللقب مع عدم استكمال الدورى

أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا أن أندية الدورة الممتاز التى حضرت اجتماع الجبلاية اليوم "الأربعاء" تقدمت باقتراح للجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بمنح الأهلي درع الدورى مع عدم استكمال البطولة المحلية.





وقال فايز عريبي على هامش اجتماع الأندية بالجبلاية: "تقدمنا باقتراح منح الأهلي درع الدورى مع عدم استكمال البطولة المحلية الموسم الجاري فى حالة ما اذا كانت أزمة إتحاد الكرة لالغاء الدورى فى تتويج القلعة الحمراء باللقب ".





وأضاف: أن استكمال الدورى الموسم الجاري معناه أنه يستمر إلى شهر ديسمبر القادم فى ظل انطلاق أولمبياد طوكيو وارتباطات الأندية المصرية فى افريقيا وبالتالي لن يكون هناك دورى جديد.





كانت الجبلاية شهدت أمس اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.





يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يوليو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم.