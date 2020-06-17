AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الناتو: لا ننوي نشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا..ولم نتوصل لاتفاق حول عملية إيريني بشأن ليبيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:11 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الأربعاء، أنه لا ينوي نشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا.

وقال الناتو إنه رفع مستوى التعاون مع العراق، وذلك بالتنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف الناتو أنه لم يتوصل بعد إلى صيغة تعاون مع أوروبا بشان عملية إيريني التي تقوم بها الأمم المتحدة لمراقبة تدفق السلاح إلى ليبيا.

كما وجه الناتو دعوة إلى الصين للانخراط في مباحثات نزع السلاح.

إلى ذلك، قال دبلوماسيون من حلف الناتو ومسؤول دفاعي فرنسي، إن تركيا تواصل عرقلة خطة دفاعية من أجل بولندا ودول البلطيق بالرغم من اتفاق أبرم في 2019 بين الرئيس التركي وقادة الحلف.

وقال الدبلوماسيون إن تركيا وافقت على خطة "النسر المدافع"، لكنها لم تسمح للقادة العسكريين في حلف شمال الأطلسي ببدء تنفيذها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي: مهمة إيريني فتشت 101 سفينة على علاقة بحظر السلاح

احتيال وتعطيل.. أوروبا تفضح عرقلة تركيا لعملية إيريني في المتوسط

ترشيحاتنا

نتيجة التظلمات وأبحاث الراسبين.. التعليم تصدر تنبيهات هامة لطلاب الأول والثاني الثانوي

الاتحاد العام للعمال: شكوى دولية ضد ممارسات أردوغان الإرهابية تجاه العمالة المصرية بليبيا

سكاي نيوز: مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني عن ملء سد النهضة

خائف من كورونا.. الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق

الكسوف الشمسي 2020.. حلقة النار ستظهر في السماء خلال أيام.. فيديو

كدعم منه.. نجم الاختيار: أحمد السقا منحنى اسمه بدون وجود صلة قرابة بيننا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأوف شولدر.. هند عبد الحليم بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. شاهد

بـ الأبيض الجذاب.. داليا مصطفى تتألق بالكاجوال رفقة زوجها

من شنطة العربية للكشافات المضيئة .. ديكورات السيارات موضة المنازل.. صور