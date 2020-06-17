الناتو: لا ننوي نشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا..ولم نتوصل لاتفاق حول عملية إيريني بشأن ليبيا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الأربعاء، أنه لا ينوي نشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا.





وقال الناتو إنه رفع مستوى التعاون مع العراق، وذلك بالتنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة.





وأضاف الناتو أنه لم يتوصل بعد إلى صيغة تعاون مع أوروبا بشان عملية إيريني التي تقوم بها الأمم المتحدة لمراقبة تدفق السلاح إلى ليبيا.





كما وجه الناتو دعوة إلى الصين للانخراط في مباحثات نزع السلاح.





إلى ذلك، قال دبلوماسيون من حلف الناتو ومسؤول دفاعي فرنسي، إن تركيا تواصل عرقلة خطة دفاعية من أجل بولندا ودول البلطيق بالرغم من اتفاق أبرم في 2019 بين الرئيس التركي وقادة الحلف.





وقال الدبلوماسيون إن تركيا وافقت على خطة "النسر المدافع"، لكنها لم تسمح للقادة العسكريين في حلف شمال الأطلسي ببدء تنفيذها.



