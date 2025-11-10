القاهرة السينمائي يحتفي بسحر السينما في تغطية حصرية على dmc

تقدم قناة "dmc" تغطية حصرية على شاشتها لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، بحضور نجوم مصر والعالم العربي ونجوم عالميين على السجادة الحمراء.



ويحتفي المهرجان الذي ينطلق خلال الفترة من (12 - 21) نوفمبر الجاري، بالسينما وسحر الإنسان، من مبدعين ومخرجين وممثلين وصناع محتوى من مختلف أنحاء العالم.



وتواكب "dmc"، الشريك الإعلامي لمهرجان القاهرة، الحدث السينمائي الأهم في المنطقة من خلال مجموعة من البرامج الخاصة واللقاءات الحصرية مع أبرز الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام المشاركين.



وتركّز التغطية على تسليط الضوء على الأعمال المتنافسة في المسابقة الرسمية، واستعراض أهم الفعاليات المصاحبة، والندوات، والعروض العالمية الأولى للأفلام، مع إبراز الجهود التي يبذلها المهرجان في دعم صناعة السينما العربية والعالمية.

