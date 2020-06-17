لا مفاوضات بين برادلي والأهلي.. عبدالفتاح: أتوقع رئاسة غالي للقلعة الحمراء وإكرامي نائباً

نفى زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، وجود أي مفاوضات بين النادي الأهلي وبوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لقيادة الفريق الأحمر.
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وقال "عبدالفتاح" في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، إن ما تردد مجرد شائعات، موضحًا أن النادي الأهلي متعاقد مع مديره الفني السويسري رينيه فايلر، وكذلك مازال عقد بوب برادلي ساريا مع لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي.
واستشهد مدرب حراس المنتخب، بموقف سابق برفض برادلي عرضا لتدريب أستون فيلا وقت تدريبه للمنتخب المصري، موضحًا أنه يحترم عقوده.
وعن قرار عودة الدوري المصري يوم 25 يوليو المقبل، قال عبدالفتاح: "قرار عودة الدوري صحيح جدا، من الممكن عمل مسحة للاعبين كل أسبوع، فهو قرار دولة، ويجب أن يعلي الجميع المصلحة العامة بدلا من المصلحة الشخصية".
وعن مستوى الحراس في مصر، أكد زكي عبد الفتاح، أنه كان يتمنى بقاء شريف إكرامي في الأهلي، متوقعا أن يكون مستقبلا نائب رئيس الأهلي مع الرئيس حسام غالي.