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رياضة

فضيحة أخلاقية جديدة لـ عمرو وردة مع صحفية مشهورة ..صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:25 م
عمرو ورده
عمرو ورده
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عبدالله هشام
نشرت شبكة أون سبورت اليونانية فضيحة جديدة تلاحق المصري عمرو وردة لاعب منتخب مصر وفريق باوك سالونيك اليوناني عبارة عن رسائل مسربة بين اللاعب وإحدى الصحفيات اليونانيات. 


وحسب تقرير نشرته الصحيفة اليونانية فإن الرسائل المسربة بين عمرو وردة والصحفية اليونانية المتخصص بأخبار نادي أولمبياكوس في محاولة لمغازلتها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 


وفي الرسائل المسربة حاول عمرو وردة دعوة الصحيفة ديمي ستاماتيليا إلى مدينة سالونيك لقضاء ليلة معه ثم العودة في اليوم التالي وأرسل لها هدية في محاول لمغازلتها لتوافق على موعده. 


لكن الصحفية رفضت الخروج معه في الموعد حسب ما نشرته الصحيفة اليونانية. 


جدير بالذكر ان عمرو ورده سبق وان نشرت له عدة رسائل في محاولة لمغازلة إحدى عارضات الازياء وذلك خلال معسكر منتخب مصر قبل مونديال كأس العالم روسيا 2019. 
فضيحة أخلاقية جديدة لـ عمرو وردة مع صحفية مشهورة ..صور
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