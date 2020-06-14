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رياضة

الحريف ... عمرو وردة يتألق في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر عمرو وردة , لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له . 

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابيعه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

ماشاء الله ربنا يحميك ويوفقك يارب 

مش ناوى ترجع مصر بقا

الحريف 

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وعلي جانب اخر قد كشفت تقارير صحفية، حقيقىة مفاوضات نادي الزمالك مع عمرو ورده لضمه فى الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم .

وقال موقع “Enwsi” اليونان، ان ملف وردة كان معروضا على طاولة الزمالك فى الآونة الأخيرة لضمه من نادي باوك اليوناني. 

وافاد الموقع اليوناني ، أن إعارة وردة انتهت مع لاريسا وبذلك سيعود مجددا لباوك .


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