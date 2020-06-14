الحريف ... عمرو وردة يتألق في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابيعه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

الحريف

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وعلي جانب اخر قد كشفت تقارير صحفية، حقيقىة مفاوضات نادي الزمالك مع عمرو ورده لضمه فى الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم .





وقال موقع “Enwsi” اليونان، ان ملف وردة كان معروضا على طاولة الزمالك فى الآونة الأخيرة لضمه من نادي باوك اليوناني.





وافاد الموقع اليوناني ، أن إعارة وردة انتهت مع لاريسا وبذلك سيعود مجددا لباوك .