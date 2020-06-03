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رياضة

عوائق أمام الصفقة.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع عمرو وردة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:18 م
عمرو ورده
عمرو ورده
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حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية، حقيقىة مفاوضات الزمالك مع عمرو ورده لضمه فى الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم .

وذكر موقع “Enwsi” اليونان، ان ملف وردة كان معروضا على طاولة الزمالك فى الآونة الأخيرة لضمه من نادي باوك اليوناني. 

وافاد الموقع اليوناني ، أن إعارة وردة انتهت مع لاريسا وبذلك يعود مجددا لباوك .

وشدد الموقع ، علي أن باوك اليوناني بات يبحث عن عرض جديد له ولم يعد بحاجة لخدماته فى الفترة القادمة .

وأضاف الموقع ، ان عمرو وردة تلقي عرضا رسميا من نادي الزمالك لضمه، لكن هناك عوائق قد تفشل الصفقة.

واختتم الموقع ، ان عمرو وردة يرغب فى الانتقال لـ الدوري التركي .

وسجل صاحب الـ26 ، 7 أهداف وصنع 6 فى 23 مباراة.
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