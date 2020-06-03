عوائق أمام الصفقة.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع عمرو وردة

كشفت تقارير صحفية، حقيقىة مفاوضات الزمالك مع عمرو ورده لضمه فى الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم .





باوك اليوناني. وذكر موقع “Enwsi” اليونان، ان ملف وردة كان معروضا على طاولة الزمالك فى الآونة الأخيرة لضمه من نادي





وافاد الموقع اليوناني ، أن إعارة وردة انتهت مع لاريسا وبذلك يعود مجددا لباوك .





وشدد الموقع ، علي أن باوك اليوناني بات يبحث عن عرض جديد له ولم يعد بحاجة لخدماته فى الفترة القادمة .





وأضاف الموقع ، ان عمرو وردة تلقي عرضا رسميا من نادي الزمالك لضمه، لكن هناك عوائق قد تفشل الصفقة.





الدوري التركي . واختتم الموقع ، ان عمرو وردة يرغب فى الانتقال لـ





وسجل صاحب الـ26 ، 7 أهداف وصنع 6 فى 23 مباراة.