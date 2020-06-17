AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب فيروس كورونا.. طارق يحيى يقترب من منصب المدرب العام في الزمالك

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:16 م
طارق يحيي
طارق يحيي
Advertisements
ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اقتراب طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي الزمالك، من خلافة سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأبيض، الذي قدم استقالته أمس، حيث أعلن مرتضى منصور أنها بسبب خوفه على صحته أو إصابته بفيروس كورونا. 

واكد المصدر أن مرتضي منصور رئيس النادي يدرس الترشيحات في الوقت الحالي.

ويعد طارق يحيى الأقرب، خاصة وأنه متواجد في النادي بمنصب مدير القطاع الناشئين، ولديه خبرة كبيرة تؤهله للتواجد مع الجهاز مع اقتراب عودة التدريبات.

وأضاف المصدر، أن هناك أيضا عدد من المرشحين ومن ضمنهم مدحت عبدالهادي وعدد من المدربين داخل النادي الأبيض.

 وأشار إلى انه من المقرر أن يستقر مرتضي منصور رئيس الزمالك على الاسم خلال الساعات المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عماد السيد: الزمالك يعيش طفرة في عهد مرتضى منصور.. فيديو

مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك والجماهير وراء استمراري

تعليق طارق حامد بعد إلغاء مرتضى منصور العقوبة الموقعة عليه

فاروق جعفر: نسبة جماهير الزمالك تساوت مع الأهلى مؤخرا والسبب مرتضى منصور .. فيديو

الزمالك يتفق مع كارتيرون على تمديد عقده لمدة عام إضافى

مرتضى منصور: بطاقات العضوية الجديدة في الزمالك تحمل جملة نادي القرن الحقيقي

ترشيحاتنا

فعال فى علاج كورونا ومصر تستخدمه.. كل ما تريد معرفته عن دواء ديكساميثازون

محارق الجثث لم تتوقف.. وفيات كورونا في الصين أكبر بـ 14 مرة من البيانات الرسمية

بسبب فيروس كورونا.. طارق يحيى يقترب من منصب المدرب العام في الزمالك

حقيقة عمل الفنان حسين أبو حجاج في ورشة سيارات بسبب كورونا

سكاي نيوز: مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني عن ملء سد النهضة

سر انتشار كورونا.. الطبيعة تنتقم من البشر.. والوباء القادم لن يرحم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة.. شوربة الدجاج لمواجهة فيروس كورونا

بـ ماسك شفاف ومطرز..نسرين طافش بإطلالة غريبة على إنستجرام

برفقة عائلتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة على الشاطئ