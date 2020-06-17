بسبب فيروس كورونا.. طارق يحيى يقترب من منصب المدرب العام في الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اقتراب طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي الزمالك، من خلافة سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأبيض، الذي قدم استقالته أمس، حيث أعلن مرتضى منصور أنها بسبب خوفه على صحته أو إصابته بفيروس كورونا.





واكد المصدر أن مرتضي منصور رئيس النادي يدرس الترشيحات في الوقت الحالي.





ويعد طارق يحيى الأقرب، خاصة وأنه متواجد في النادي بمنصب مدير القطاع الناشئين، ولديه خبرة كبيرة تؤهله للتواجد مع الجهاز مع اقتراب عودة التدريبات.





وأضاف المصدر، أن هناك أيضا عدد من المرشحين ومن ضمنهم مدحت عبدالهادي وعدد من المدربين داخل النادي الأبيض.





وأشار إلى انه من المقرر أن يستقر مرتضي منصور رئيس الزمالك على الاسم خلال الساعات المقبلة.