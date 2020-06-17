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رياضة

نهائي كأس إيطاليا .. التشكيل الرسمي لـ يوفنتوس ونابولي بالقوة الضاربة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري، عن تشكيل يوفنتوس، الذي سيخوض به لقاء نابولي، اليوم، في نهائي كأس إيطاليا.

وجاء تشكيل نادي يوفنتوس للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون

خط الدفاع: خوان كواردرادو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو

خط الوسط: بنتاكور - ميراليم بيانيتش - بليز ماتويدي

خط الهجوم: دوجلاس كوستا - باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو.

وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وتأهل يوفنتوس الى المباراة النهائية بعد عبور ميلان في نصف النهائي كما تأهل نابولى علي حساب انتر ميلان.

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