نهائي كأس إيطاليا .. التشكيل الرسمي لـ يوفنتوس ونابولي بالقوة الضاربة

أعلن المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري، عن تشكيل يوفنتوس، الذي سيخوض به لقاء نابولي، اليوم، في نهائي كأس إيطاليا.





وجاء تشكيل نادي يوفنتوس للمباراة كالآتي:





في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون





خط الدفاع: خوان كواردرادو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو





خط الوسط: بنتاكور - ميراليم بيانيتش - بليز ماتويدي





خط الهجوم: دوجلاس كوستا - باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو.





وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.



