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رياضة

عقب فضيحة الصحفية اليونانية.. عمرو وردة يغلق حسابه على إنستجرام

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:39 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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محمد رشاد
أغلق عمرو وردة، لاعب باوك سالونيك اليوناني ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد ساعات قليلة من انتشار واقعة تحرشه بصحفية يونانية.

وكانت شبكة Sports one اليونانية قد نشرت عدة صور مسربة لمحادثة بين اللاعب والصحفية عبر إنستجرام وهو يقوم بمغازلتها ومحاولة إقناعها بقضاء يوما معه في مدينة سالونيك إلا أنها رفضت هذه المحاولات وتجاهلته قبل أن تكشف ما فعله.

وجاء قرار اللاعب بغلق حسابه بعد أن تعرض لهجوم كبير من قبل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهر وردة خلال الفترة الماضية بوقائع التحرش التي انتشرت في السنوات الماضية، ولعل أبرزها أثناء معسكر المنتخب الوطني أثناء بطولة أمم أفريقيا 2019.
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