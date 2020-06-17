مواطن يستغيث بحى عين شمس الشرقية بسبب انقطاع المياه لمدة ١٥ يوما

استغاث مواطن من شارع الفتح متفرع من إبراهيم عبد الرازق عين شمس الشرقية بموقع صدى البلد الإخباري بسبب المعاناه من انقطاع المياه.





واستغاث المواطن هانى محمد بحى عين شمس الشرقيه محافظة القاهرة بسبب انقطاع المياه يوميا لمده ١٥ يوما متواصلين.





و اشتكى المياه بسبب دخول الصيف و ارتفاع درجات الحرارة ر زياده الرطوبة و الحاجه الدائمه للمياه في كل مجالات الحياه.





و تقدم المواطن بالشكوى بسبب تكرار المشكله يوميا دون حل و يتمنون إيجاد حل للمشكله و بسبب أهمية المياه في حياتنا.









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