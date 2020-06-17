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محافظات

استجابة فورية لشكاوى المواطنين.. نائب محافظ الغربية: لا تهاون أو فساد في استلام الطرق

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:23 م
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
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أحمد على
أكد د. أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية، أنه لا تهاون او فساد في استلام الطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة ، مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقده لطريق فيشا سليم ، اليوم، والذي تم رصفه حديثا بمعرفة مديرية الطرق ، بعد استلام عدة شكاوى من المواطنين تفيد أن الطريق غير مطابق للمواصفات والمعايير الفنية.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه جارى إعداد تقرير مفصل عن الطريق لتقديمه لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مؤكدا أنه لن يتم صرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال الرصف لجهة التنفيذ إلا بعد مراجعة الطريق وعمل التقييم الكامل له ، وذلك في إطار الحفاظ علي المال العام .

كما قام د. أحمد عطا ، بمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مناطق التطوير بمدينة طنطا بمشروع تطوير العشوائيات شملت السلخانة وقحافة بحى ثان طنطا ، بحضور الدكتور محمد أيوب استشاري المحافظة لأعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمشروع، وممثلي الشركة الوطنية للمقاولات ومقاول عام المشروع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، حيث تم استعراض نسب التنفيذ للأعمال في كل منطقة من مناطق التطوير حتى تاريخه.
استجابة فورية لشكاوى المواطنين.. نائب محافظ الغربية: لا تهاون أو فساد في استلام الطرق
استجابة فورية لشكاوى المواطنين.. نائب محافظ الغربية: لا تهاون أو فساد في استلام الطرق
استجابة فورية لشكاوى المواطنين.. نائب محافظ الغربية: لا تهاون أو فساد في استلام الطرق
استجابة فورية لشكاوى المواطنين.. نائب محافظ الغربية: لا تهاون أو فساد في استلام الطرق
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