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رياضة

عودة سعيدة.. رياض محرز يحتفل بفوز مانشستر سيتي بثلاثية على أرسنال.. شاهد

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:44 ص
رياض محرز
رياض محرز
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مصطفى كرم

احتفل رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز فريقه بثلاثية على فريق أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في أولى مباريات الفريقين بعد توقف الدوري.


ونشر رياض محرز صورة له بـ تيشيرت فريقه من داخل الملعب معلقا "عودة سعيدة".


وفاز نادي مانشستر سيتي مساء أمس الأربعاء، على ضيفه نادي أرسنال بثلاثية نظيفة، في أولى مباريات الفريقين بعد عودة البريميرليج من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.


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وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 60 في المركز الثاني، ويؤجل حسم نادي ليفربول للقب الدوري الإنجليزي للجولة القادمة على أقل تقدير، بينما توقف رصيد نادي أرسنال عند النقطة 40 في المركز التاسع.

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