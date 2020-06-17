شاهد.. إصابة مروعة لمدافع مانشستر سيتي أمام آرسنال ونقله للمستشفى





جارسيا ارتطم في الدقيقة 80 بحارس مرماه البرازيلي إدرسون بشكل قوي، ليسقط على الأرض دون حركة، ليسرع المسعفون لأرضية الملعب لإعطائه الاسعافات الأولية، وتم نقله للمستشفى، في لحظات رعب عاشها جميع من في الملعب و المشاهدين على شاشات التلفاز.









وفاز نادي مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، على ضيفه نادي ارسنال بثلاثية نظيفة، في أولى مباريات الفريقين بعد عودة البريميرليج من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.







