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رياضة

شاهد.. إصابة مروعة لمدافع مانشستر سيتي أمام آرسنال ونقله للمستشفى

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعرض الإسباني إيريك جارسيا، مدافع نادي مانشستر سيتي، لإصابة شديدة في مباراة فريقه أمام نادي ارسنال، والتي جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.


جارسيا ارتطم في الدقيقة 80 بحارس مرماه البرازيلي إدرسون بشكل قوي، ليسقط على الأرض دون حركة، ليسرع المسعفون لأرضية الملعب لإعطائه الاسعافات الأولية، وتم نقله للمستشفى، في لحظات رعب عاشها جميع من في الملعب و المشاهدين على شاشات التلفاز.


وفاز نادي مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، على ضيفه نادي ارسنال بثلاثية نظيفة، في أولى مباريات الفريقين بعد عودة البريميرليج من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.


وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 60 في المركز الثاني، ويؤجل حسم نادي ليفربول للقب الدوري الإنجليزي للجولة القادمة على أقل تقدير، بينما توقف رصيد نادي ارسنال عند النقطة 40 في المركز التاسع.
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