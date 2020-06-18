الموسم كأن لم يكن.. مرتضى منصور: مذكرة الأندية تطالب بـ تأهل الأهلي والزمالك لـ دوري الأبطال ..فيديو

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل المذكرة التي سيقدمها عدد من الأندية الرافضة لـ استئناف بطولة الدوري هذا الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.









وأكد مرتضى منصور في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أعد مذكرة بشأن أسباب رفض الأندية لاستئناف البطولة لهذا الموسم، وقام بنفسه بتقديمها لـ أشرف صبحي، وزير الرياضة الذى أبدى تفهمه للأمر؛ كما تم تقديمها لـ اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.













وأضاف مرتضى منصور، أن اللجنة الخماسية عقب جلسته مع الوزير أبدت مرونة في التعامل في اجتماع الأندية، مؤكدة أنها ستدرس تلك المذكرة.









مرتضى منصور أن المذكرة تتضمن التعامل مع الموسم الجاري كأن لم يكن وتأهل فريقا الأهلي والزمالك لـ دوري ابطال افريقيا وبيراميدز والمصري لـ الكونفدرالية وفقا لنتائج الموسم الماضي. وتابع









وأكمل مرتضى منصور، أن المذكرة لم تتضمن التطرق لـ بطل الموسم الجاري حيث يعتبر ملغيا ولا وجود له.





مرتضى منصور أن المذكرة طلبت تصعيد صاحب المركز الأول في كل قسم، حيث إنه من الظلم تجاهل نتائج تلك الفرق التي جاهدت للصعود لـ القسم الأعلى. أما بشأن فرق القسم الثاني فأكد



